أخبار عاجلة

مسؤول أمريكي: منظومة الدفاع تعترض عدة صواريخ أُطلقت على مطار كابول -
رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل! -
بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 % -
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام -
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر -
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

Print
أثنى على ما يقدمه المركز من جهود لتحقيق رسالته وخدمة المستفيدين

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مريم بنت أحمد اليحيا.

وأثنى أمير المنطقة الشرقية على ما يقدمه المركز من جهود لتحقيق رسالته وخدمة المستفيدين من خدماته.

وقدمت "اليحيا" تقريرًا لأمير المنطقة الشرقية عن إنجازات المركز، وما قدمه من خدمات خلال الفترة الماضية وجهوده في دعم المرأة وتنميتها.

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مسؤول أمريكي: منظومة الدفاع تعترض عدة صواريخ أُطلقت على مطار كابول

مسؤول أمريكي: منظومة الدفاع تعترض عدة صواريخ أُطلقت على مطار كابول

رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل!

رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل!

بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 %

بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 %

"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام

"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام