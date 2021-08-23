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والصين وإيران تجري مناورات بحرية في الخليج

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روسيا والصين وإيران تجري مناورات بحرية في الخليج والصين وإيران تجري مناورات بحرية في الخليج
"جاجاريان" قال: ستركز على أمن الشحن ومكافحة القرصنة

روسيا والصين وإيران تجري مناورات بحرية في الخليج

أعلن السفير الروسي لدى طهران ليفان جاجاريان، اليوم (الاثنين)، أن وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة في الخليج بين أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022.

وأوضح "جاجاريان" أن "المناورات ستركز على أمن الشحن البحري ومكافحة القرصنة"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبين أن الهند وسوريا وفنزويلا ستشارك أيضاً في المناورات.

وأضاف أن هناك خططًا لإجراء منافسة بين فرق الغوص التابعة للقوات المسلحة لهذه الدول.

وأشار السفير الروسي إلى اكتمال استعدادات مسابقات العمق، التي تجري خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية 2021 في مدينة تشابهار الإيرانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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