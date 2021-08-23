أخبار عاجلة

نفّذ 27 جريمة.. كتاب يكشف فظائع "سفاح النساء" في بريطانيا -
تمديد تكليف "زينة الفدح" بمستشفى النور بمكة -
قرار "توطين المهن بالمدارس العالمية والأهلية" يدخل اليوم حيز التنفيذ -
مستشفى سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة طفل من تحدب حاد في العمود الفقري -
هيئة المساحة تسجّل المرجع المكاني الوطني "SANSRS" في الآيزو -
جازان.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتواصل حتى 8 مساء -
استعدادات بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستقبال الزيادة الجديدة للرحلات الروسية -
الآن برقم الجلوس نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2021 (الرابط) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
فعاليات الدورة الـ78 تنطلق اليوم .. «بيدور ألمودوفار» و«بينلوبى كروز» يفتتحان «فينسيا» السينمائى بـ«أمهات موازيات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

ابن محمد رشدى يكشف مقالب العندليب- أبويا قال لو مدوستش عليه مش هشتغلها تانى

Print
مواضيع متعلقة
شاهد آخر لحظات العزوبية فى حياة عروسين من قصار القامة قبل دخول عش الزوجية

شاهد آخر لحظات العزوبية فى حياة عروسين من قصار القامة قبل دخول عش الزوجية

التضحية مش كلام.. مدرس يترك عمله بالسعودية لمساعدة والده على معدية بدمياط

التضحية مش كلام.. مدرس يترك عمله بالسعودية لمساعدة والده على معدية بدمياط

من الخطف لحضن الأم ???? كواليس ساعات الرعب فى حياة زياد وأسرته منذ اختطافه حتى عودته والقبض على الجناة

من الخطف لحضن الأم ???? كواليس ساعات الرعب فى حياة زياد وأسرته منذ اختطافه حتى عودته والقبض على الجناة

حكاية سيد خريج الجامعة مع صوب مخلفات النخيل: "بزرع خضار وبامية بصرف منها على أسرتى"

حكاية سيد خريج الجامعة مع صوب مخلفات النخيل: "بزرع خضار وبامية بصرف منها على أسرتى"