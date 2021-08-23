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يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة النيابة الإدارية.. ويمنح «الشناوي» وسام الجمهورية

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السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة النيابة الإدارية.. ويمنح «الشناوي» وسام الجمهورية يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة النيابة الإدارية.. ويمنح «الشناوي» وسام الجمهورية

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شهد الرئيس عبدالفتاح صباح الاثنين، أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن أبوزيد سلام، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير لما بذله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسؤولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك امتداداً للتاريخ العريق للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق انضباط الأداء الاداري الحكومي.

الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة النيابة الإدارية ويمنح الشناوي وسام الجمهورية
الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة النيابة الإدارية ويمنح الشناوي وسام الجمهورية
الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة النيابة الإدارية ويمنح الشناوي وسام الجمهورية
الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة النيابة الإدارية ويمنح الشناوي وسام الجمهورية
الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة النيابة الإدارية ويمنح الشناوي وسام الجمهورية
الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة النيابة الإدارية ويمنح الشناوي وسام الجمهورية

المصرى اليوم