«صحة النواب» تطالب بالاسراع في منح العاملين بهيئة التدريس لقاح كوورنا قبل العام الدراسى الجديد

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حذر النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من حالة التهاون من قبل البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية على الرغم من ارتفاع نسبة الإصابة بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن هذا الأمر ينعكس بالسلب على تفشى الفيروس في المجتمع بصورة كبيرة مما يُهدر الجهود المبذولة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع ضرورة الحصول على اللقاح، متابعا:«الأزمة مازالت قائمة، والفيروس لم ينتهى بعد، واللقاح ليس علاج بقدر ما هو يساهم في تخفيف الأعراض في حالة الإصابة أو يقلل من فرص الإصابة، ولهذا فهو ضرورى خلال الفترة المقبلة، ولكن لا يغنى عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة سواء من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية».

وطالب عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الانتهاء من تطعيم كافة العاملين في هيئة التدريس سواء في قبل وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد، مع ضرورة توفير اللقاح لكل العاملين في الهيئات والمؤسسات الرسمية ومقدمي الخدمات العامة للجمهور وذلك للحفاظ على المواطنين من تفشى الفيروس، مع ضرورة إعادة وضع ضوابط لإلزام المواطنين بارتداء الكمامة في المواصلات العامة والهيئات والمؤسسات الحكومية.