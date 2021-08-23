امن سوهاج يطارد تجار الكيف فى دائرة قسم ثانى

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تمكنت اجهزة الامن بسوهاج فى الحملة التى شنتها المديرية امس برئاسة اللواء محمد شرباش مدير الامن وقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وشارك فيها المقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثانى من ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن "حشيش، آيس، هيروين ، عدد من الأقراص المخدرة" مبلغ مالى– 3 هواتف محمول - 3 أسلحة بيضاء- ميزان حساس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- أدوات لتعاطى مخدر الآيس) بحوزة (عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) أثناء تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 230 ألف جنيه