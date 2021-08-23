اتحاد اليد يسمح للمدربين المصريين فى الخارج الحصول على رخصة التدريب "أون لاين"

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وافقت إدارة اتحاد اليد برئاسة الدكنور محمد الأمين، على السماح للمدربين المصريين المقيمين بالخارج، بالحصول على دورة الترقي، للحصول على رخصة تدريب الفئة A الممتازة، وذلك عن طريق حضور محاضرات الدورة التدريبية "أون لاين" عبر تطبيق زووم.

ومن المقرر أن تبدأ دورة ترقي المدربين من الفئة الأولى B إلى الفئة A الممتازة، بداية من الأحد المقبل وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وسيتمكن الدارس من حضور الدورة التدريبية عبر تطبيق زووم، بعد دفع الرسوم المقررة من جانب الاتحاد في رقم الحساب المخصص.

وبعد ذلك، يحصل الدارس على رابط الدخول عبر البريد الإلكتروني لحضور المحاضرات، وذلك من خلال التنسيق مع عفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد، والمحاضر الدولي الكبير.

من جانبه، قال أيمن صلاح عضو لجنة إدارة اتحاد اليد، إن القرار يسهل الأمر على أبناء كرة اليد المصرية، بعد تلقي العديد من الشكاوى من المدربين المقيمين خارج مصر بسبب صعوبة حضور الدورة، وبالتالي عدم قدرتهم على نيل الرخصة لمزاولة المهنة في أعلى فئة.

وأضاف أن الاتحاد استقر على السماح بحضور الدورة عبر تطبيق زووم، لمن هم خارج مصر، على أن يخضع الدارس، للاختبار عند حضوره إلى مصر.