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رسميا.. «الصحة» تعلن رصد سلالة «دلتا بلس» في

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رسميا.. «الصحة» تعلن رصد سلالة «دلتا بلس» في مصر رسميا.. «الصحة» تعلن رصد سلالة «دلتا بلس» في

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم رصد حالات مصابة بالمتحور دلتا، لمصابين لهم تاريخ سفر خارج .

وأضاف الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، أن متحور «دلتا بلس”» انتشر في كل أنحاء العالم، وأنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرةً إلى أن الوزارة رصدت أول حالة مصابة بمتحور “دلتا بلس” في منتصف شهر يوليو الماضي.

وطمأت زايد المواطنين، مشيرة إلى أن مشكلة المتحور دلتا تكمن في سرعة انتشاره، وليس في قوة أعراضه.

وأعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توريد أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك، في المراكز الطبية بداية من الغد، موضحة أنه تم إنتاج نحو 15 مليون جرعة من اللقاح، حتى الآن.

وقالت وزيرة الصحة، خلال خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بشأن لقاحات كورونا، منذ قليل، إن هناك شراكة مصرية مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع اللقاحات المصرية، مؤكدة أن سيتم الإعلان عنها في القريب العاجلـ وأكدت أنه تم إنتاج 15 مليون جرعة، وسيتم توريد أول مليون جرعة بداية من غدٍ الثلاثاء.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية «المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقًا».

المصرى اليوم

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