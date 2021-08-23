بث مباشر.. ارتباك في تطبيق قانون السايس في بني سويف

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قال اللواء حسام حموده السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ان هناك اجتماع عاجل مع ادارة مواقف بنى سويف لمتابعة تطبيق قانون «السايس» الجديد ومدى امكانية تطبيقه على مستوى المحافظة طبقا للقواعد والاشتراطات الجديدة التي وضعها القانون مشيرا إلى ان هناك اماكن مخصصة كساحات انتظار على كورنيش النيل وامام مسجد عمر بن عبدالعزيز كما ان المحافظ طلب من كل رئيس مدينة تحديد اماكن انتظار للسيارات.

وتباينت ردود افعال المواطنين حول تطبيق قانون السايس الجديد في بنى سويف وقال مجدى عاصى صاحب محل ان على الرئيس عليه ان يتدخل لايقاف هذا القانون كما تدخل من قبل في ايقاف قانون الشهر العقارى لان هذا القانون به عوار كبير فمثلا في التسعينات في بنى سويف مجالس المدن وافق على تغيير الجراجات اسفل العمارات وتحويلها لمحلات مقابل 100 جنيه في المتر رسوم استفادت منها مجالس المدن وقال ان ابراج بنى سويف اسفلها تحولت إلى محلات والنصف الاخر جراجات وعلى مجالس المدن اعادة تنظيم مثل هذه الامور مرة أخرى وقال ليس من المعقول ان اقوم بترخيص سياراتى من المرور ومن هذا الترخيص العناية بالطرق واشياء أخرى منها ركنة سيارتى امام منزلى فليس من المعقول ان ادفع 300 جنيه لركنة السيارة امام المنزل وعلى افتراض ذلك افرض جاء مواطن اخر ووقف مكانى ماذا سافعل.