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بعد معاناته من انفجار القولون..أول تعليق من الفنان نضال شافعي

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بعد معاناته من انفجار القولون..أول تعليق من الفنان نضال شافعي بعد معاناته من انفجار القولون..أول تعليق من الفنان نضال شافعي

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طمأن الفنان نضال الشافعي جمهوره على حالته الصحية بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها حيث أصيب بانفجار في القولون أمس أدى إلى خضوعه لجراحة عاجلة استمرت لمدة 4 ساعات.

وقال نضال في تصريحات خاصة خلال زيارة له قام بها الأب بطرس دانيال بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها أنه يطمئن الجميع على حالته الصحية.

وأهدى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما تابلوه يحمل أسماء الله الحسنى، لـ«نضال» تعبيراً عن المحبة، وكان الشافعي في حالة معنوية مرتفعة، وقد بدا عليه التماثل للشفاء.

وأبدى نضال شافعي امتنانه لهذه الزيارة، كما طمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.

زيارة الأب بطرس دانيال للفنان نضال شافعي

وكان المكتب الإعلامي للفنان قد أورد في بيان له أمس أنه «تسبب انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم ميني بار بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها له بحدوث انفجار في القولون تسبب في دخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت ٤ ساعات».

يذكر أن المنتج مدحت سعد كان توقف عن استكمال الفيلم من ٢٠١٨.

وتدور أحداث فيلم «مينى بار» في إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقًا غير مشروعة، فتغير حياتهم في يوم وليلة فتنقلب عليهم رأسًا على عقب في إطار اجتماعي تشويقي.

المصرى اليوم

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