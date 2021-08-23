وزيرة الصحة: مراكز اللقاح المخصصة للسفر غير مخصصة للمواطن العادي

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قالت وزيرة الصحة السكان هالة زايد، إن هناك حاليًا 512 مركزًا ثابتا للقاحات في 27 محافظة، حيث ارتفع عدد المراكز من 446 الأسبوع الماضي إلى 512 الأسبوع الجاري.

وأضافت «زايد» خلال المؤتمر الصحفي، الاثنين، أن مكاتب اللقاحات من أجل السفر ارتفعت من 134 الأسبوع الماضي إلى 145 الأسبوع الجاري، مؤكدة أن مراكز اللقاح المخصصة للسفر غير مخصصة للمواطن العادي.

وأشارت إلى أن الوزارة تراعي المسافرين من أجل فرص العمل في الخارج، موضحة أن مراكز اللقاح تعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء، مضيفة أن المراكز المخصصة للمسافرين تعمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي؛ لتنفيذ التعليمات الخاصة بضرورة تلقى جميع المسافرين للقاح.

ولفتت إلى أن محافظة سوهاج لديها 43 مركزا للقاح للإقبال الشديد من قبل المواطنين على مراكز اللقاح، منها 11 مركزا للسفر في الـ11 مدينة في سوهاج، بالاضافة إلى 5 مراكز داخل مدينة سوهاج العاصمة.

وأوضحت وزيرة الصحة أن أولويات الدولة والقيادة السياسية حاليًا انتظام العملية التعليمية سواء في التربية والتعليم أو التعليم العالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأولوية في تلقي اللقاح لأغراض السفر من أجل التعليم سواء الجامعي أو ما بعد الجامعي والبعثات والعلاج، منوهة بأن السفر من أجل السياحة سيأخذ دوره مثل المواطنين العاديين.

وأشارت إلى أن الوزارة خصصت مراكز للقاح تابعة لوزارة الصحة في مكتب البعثات التابع لوزارة التعليم العالي؛ لإصدار شهادات اللقاح للحصول على تصريح البعثة.