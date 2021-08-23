تحذيرات من أسوأ تفشي للأنفلونزا منذ عقود.. الشتاء الأصعب قادم

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نظًرًا للاهتمام الذي يوليه العلماء خلال الفترة الراهنة لإنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد، خاصةً بعد تحوره لأكثر من سلالة، يخشى صانعي اللقاحات من أن لقاح الإنفلونزا قد يكون أقل فعالية من المعتاد هذا الشتاء بسبب الجائحة.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يتم تطوير لقاح جديد للإنفلونزا كل عام للحماية من العديد من سلالات الفيروس المنتشرة في جميع أنحاء العالم، ولكن خلال العام الماضي، انخفضت مراقبة سلالات الإنفلونزا عن المستويات الطبيعية حيث تم تحويل الموارد الطبية لمراقبة فيروس كورونا المستجد.

وهناك مخاوف من قدوم نوبة سيئة من الأنفلونزا هذا العام بسبب نقص المناعة الطبيعية الناتج عن الإغلاق، فقد تعاني الأمة من أسوأ تفشي الإنفلونزا منذ عقود، في حين أن فعالية لقاحات الأنفلونزا تختلف من موسم إلى آخر لكنها تتراوح بين 30% و60%.

وفي سبتمبر الماضي قبل خمسة أشهر من أن يقرر الخبراء السلالة التي يجب الحماية منها، انخفض التسلسل الجيني العالمي للأنفلونزا بنسبة 94%، وفقًا لصانعي اللقاح، وانخفضت الشحنات العالمية لعينات مراقبة الإنفلونزا بنسبة 62% مقارنة بما قبل الوباء.

كما حذر تقرير صادر عن أكاديمية العلوم الطبية من أن عدد الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا هذا العام قد يكون ضعفي المعدل الطبيعي، للوفيات الناتجة عنها والتي تتراوح بين 10 و30000 شخص.

تقول الدكتورة بيفرلي تايلور، رئيسة قسم الإنفلونزا والشؤون العلمية في «Seqirus» وهي واحدة من أكبر شركات لقاحات الأنفلونزا في العالم: «لقد قللنا بالتأكيد من فرصة النظر في اللقاحات التي ستوفر أفضل حماية شاملة من جميع الفيروسات المنتشرة».

أضافت: «لقد شهدنا انخفاضًا كبيرًا في المعامل التي تزود منظمة الصحة العالمية ببيانات التسلسل الجيني».

وحذرت من أن قيود السفر قد تؤدي أيضًا إلى ظهور «جيوب» من سلالات مختلفة من الإنفلونزا في جميع أنحاء العالم.