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ضبط ٨٥٠ كيلو دقيق وردة مدعمين قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء بالشرقية

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ضبط ٨٥٠ كيلو دقيق وردة مدعمين قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء بالشرقية ضبط ٨٥٠ كيلو دقيق وردة مدعمين قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة ،وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين أبوكبير حملة على المخابز، بعد تداول صورة على مواقع التواصل الإجتماعي لسيارتين يقوم صحابيها بنقل الدقيق من سيارة إلى أخرى، وعلي الفور تم تشكيل حملة من الإدارة العامة لمباحث تموين الشرقية وإدارة التموين، ومركز الشرطة، أسفرت الحملة عن القبض علي«م.س.س .أ» صاحب مخبز بقرية هربيط لتجميعة ٧ شكاير دقيق بلدي زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، لبيعهم في السوق السوداء وتم عرضه هو والسيارة على النيابة العامة، وكذلك تم التوجه بالحملة إلى عزبة أبوعبدالمنعم وتم تفتيش منزل «أ.م.م»، وتم التحفظ على ١٠ شكاير ردة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام مدعمة من وزارة التموين، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إستمرار الحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية وكافه الأنشطة التجارية، لإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى، حرصا على حقوق المواطنين الإستهلاكية.

المصرى اليوم

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