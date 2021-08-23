أحمد ناجي يكشف حقيقة رحيل جهاز سموحة لتدريب بيراميدز

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كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن حقيقة رحيله هو أحمد سامي، المدير الفني من تدريب الفريق السكندري، في نهاية الموسم الجاري، من أجل تدريب نادي بيراميدز.

وكان ناجي قد كتب عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «قرار صعب أوي ربنا يلهمنا الصواب»، ليثير التكهنات بشأن رحيله إلى نادي بيراميدز.

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية: «ما كتبته عبر فيس بوك، ليس له علاقة بالرياضة ولكن أمور شخصية، حيث كنت أتناول العشاء في أحد المطاعم مع ابنتي وزوجتي، وتم التقاط تلك الصورة، وابنتي هي من اختارت هذا العنوان على الصورة».

وأضاف «الحديث عن رحيلي عن سموحة مع الجهاز بالكامل وتولي القيادة الفنية لبيراميدز، لا أساس له من الصحة»، مضيفًا :«طبيعي أن تأتي عروض إلى أحمد سامي، بعد النتائج المميزة التي حققها مع سموحة هذا الموسم، ونجاح في قيادة الفريق للتواجد في المركز الثالث بجدول الدوري».

وتابع :«ما أعلمه جيدًا أن أحمد سامي، سعيد في نادي سموحة، ولا يفكر على الاطلاق في الرحيل عن النادي في نهاية الموسم، خاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمعه مع المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي».