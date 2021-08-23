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وزيرة الصحة: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي موديرنا وفايزر سبتمبر المقبل

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وزيرة الصحة: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي موديرنا وفايزر سبتمبر المقبل وزيرة الصحة: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي موديرنا وفايزر سبتمبر المقبل

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الاثنين، إنه من المقرر وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي موديرنا وفايزر، في سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى اللقاحات المتوفرة في .

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أن هناك 10 ملايين مواطن سجلوا على موقع الوزارة؛ لتلقي اللقاح، 7.5 مليون مواطن منهم تلقوا اللقاح حتى الآن، داعية المواطنين لتلقي اللقاح خاصة أن مصر بدأت تشهد زيادة في أعداد المصابين منذ الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه سيتم تلقيح الطلبة الراغبين في السفر، كما سيتم تلقيح طلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الجامعات، لافتة إلى أهمية حصولهم على الجرعتين قبل العام الدراسي الجامعي الجديد.

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