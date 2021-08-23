رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل التعاون مع جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا

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قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بزيارة إلى جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا وكان في استقباله الدكتور هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، الدكتور عربى كشك نائب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية للشئون الأكاديمية.

استهل مبارك اللقاء بتقديم التهنئة للدكتور هشام لتوليه رئاسة جامعة الدلتا التكنولوجية، وللدكتور عربى لتوليه منصب نائب رئيس الجامعة، متمنياً لهما التوفيق في مهام عملهم.

أكد مبارك على أهمية التوسع في الجامعات التكنولوجية وتجهيزها وفق أحدث النظم العلمية التكنولوجية الحديثة في إطار توجهات الدولة لنشر التعليم التكنولوجى الذي يخدم تخصصات مهنية حديثة، وبحث رئيسا الجامعتان سبل التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية لتخريج كوادر على مستوى عال من المهارات والقدرة على التعامل بالتكنولوجيا الحديثة ومواكبة سوق العمل.

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