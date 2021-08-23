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أول تعليق من نور الشربيني بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

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أول تعليق من نور الشربيني بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أول تعليق من نور الشربيني بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

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عقلت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني بعد فوزها أمس ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، عبر صفحتها على "فيس بوك" وقالت: «اللحظة التي أدركت فيها ان الماتش إنتهى و اني كسبت البطولة.. من أصعب المباريات اللي لعبتها قعدت اقول لنفسي واشجع نفسي "كملي كملي" طول الماتش الحمد الله».

وتابعت: «مبروك لنوران إن شاء الله نلاعب بعض تاني كتير».

واختتمت: «شكرا ليكم و لدعمكم»

وكانت نور الشربيني، المصنفة أول عالميًا، قد تغلبت على مواطنتها نوران جوهر، المصنفة الثاني عالميًا، بنتيجة (2-3) بعد مباراة رائعة قدمت فيها البطلتان أداءًا مميزًا.

المصرى اليوم

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