وزير الكهرباء يشهد توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 4 مليارات جنيه مع البنك الأهلي (صور)

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شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد تمويل مشترك بمبلغ يصل إلى حوالى 4 مليار جنيه مصرى بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل من البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل والبنك التجارى الدولى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك الكويت الوطني بصفته المرتب، وذلك للمساهمة في تمويل جانب من التكلفة الإستثمارية لبعض مشروعات المقترض المتمثلة في تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة وكذا شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1.5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشار إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

ويتم حاليًا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، كما أكد على الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وتأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.

وزير الكهرباء يشهد توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 4 مليارات جنيه مع البنك الأهلي