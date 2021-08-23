عازف موسيقي يذبح طفليه وزوجته ثم ينتحر.. جريمة مروعة تهز تونس

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جريمة مروعة هزت الأوساط التونسية بعدما بعدما أقدم عازف تونسي على قتل زوجته الأستاذة الجامعية، وطفليهما ذبحًا قبل أن يقرر الانتحار ملحقًا بهم.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الجريمة وقعت في منطقة باردو، وسط تونس العاصمةوأضافت أن الرجل، وهو عازف موسيقي، قتل زوجته وولديه ذبحا، أحدهما حصل أخيرا على شهادة الثانوية العامة، فيما نجت ابنته من الموت المحقق،؛ نظرًا لغيابها عن المنزل وقت وقوع الجريمة.

وحسبما نقلته صحيفة «الشروق» التونسية، أنه حسب المعطيات الأولية فان الأب الذي يعمل عازف بأحد الفرق الموسيقية قام بذبح زوجته التي تعمل أستاذة جامعية، وابنيه في منزلهم بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، بينما نجت الابنة، إذ لم تكن موجودة في المنزل وقت وقوع الجريمة.

وأوضحت صحيفة «الشروق» أن أحد نجلي القاتل، حصل أخيرا على شهادة الثانوية العامة، فيما قالت تقارير إعلامية أنه يعاني اضطرابات نفسية دون ذكر سبب هذه الاضطرابات.