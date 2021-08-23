أخبار عاجلة

مسؤول أمريكي: منظومة الدفاع تعترض عدة صواريخ أُطلقت على مطار كابول -
رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل! -
بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 % -
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام -
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر -
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

عازف موسيقي يذبح طفليه وزوجته ثم ينتحر.. جريمة مروعة تهز تونس

Print
عازف موسيقي يذبح طفليه وزوجته ثم ينتحر.. جريمة مروعة تهز تونس عازف موسيقي يذبح طفليه وزوجته ثم ينتحر.. جريمة مروعة تهز تونس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جريمة مروعة هزت الأوساط التونسية بعدما بعدما أقدم عازف تونسي على قتل زوجته الأستاذة الجامعية، وطفليهما ذبحًا قبل أن يقرر الانتحار ملحقًا بهم.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الجريمة وقعت في منطقة باردو، وسط تونس العاصمةوأضافت أن الرجل، وهو عازف موسيقي، قتل زوجته وولديه ذبحا، أحدهما حصل أخيرا على شهادة الثانوية العامة، فيما نجت ابنته من الموت المحقق،؛ نظرًا لغيابها عن المنزل وقت وقوع الجريمة.

وحسبما نقلته صحيفة «الشروق» التونسية، أنه حسب المعطيات الأولية فان الأب الذي يعمل عازف بأحد الفرق الموسيقية قام بذبح زوجته التي تعمل أستاذة جامعية، وابنيه في منزلهم بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، بينما نجت الابنة، إذ لم تكن موجودة في المنزل وقت وقوع الجريمة.

وأوضحت صحيفة «الشروق» أن أحد نجلي القاتل، حصل أخيرا على شهادة الثانوية العامة، فيما قالت تقارير إعلامية أنه يعاني اضطرابات نفسية دون ذكر سبب هذه الاضطرابات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة