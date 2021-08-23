«عايزين فلوسنا».. ضبط شخصين أجبرا عامل على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

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قدم عامل تابع لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتضرره من أحد الأشخاص ونجله، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة والإستيلاء منه على هاتفه المحمول حال تواجده داخل محل سكنهما ومطالبته لهما بمستحقات متأخرة خاصة به حال عمله لديهما في مجال جمع القمامة.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء إرتكابها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 6 إيصالات أمانة، مزيلين بتوقيع المجنى عليه، والهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.