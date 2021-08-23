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" الرقمية" تُطلق حملة توعوية عن التطبيقات الحكومية الوهمية

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"الحكومة الرقمية" تُطلق حملة توعوية عن التطبيقات الحكومية الوهمية " الرقمية" تُطلق حملة توعوية عن التطبيقات الحكومية الوهمية
شدّدت على ضرورة التأكد من صحة بيانات التطبيقات قبل تحميلها

أطلقت هيئة الرقمية حملةً توعويةً عن التطبيقات الوهمية التي تنتحل أسماء التطبيقات الحكومية، وتهدف إلى اختراق وانتهاك خصوصية المستخدمين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان: هذه الحملة تهدف إلى رفع الوعي حول التطبيقات الوهمية التي تنتحل صفة التطبيقات الحكومية لاختراق الخصوصيات وما يترتب عليها من أضرار على المستخدمين، فضلاً عن ضمان الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية وتحقيق الاستفادة منها بموثوقية.

وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من صحة بيانات التطبيقات قبل تحميلها على الهواتف الذكية،، مبينة أنها وفرت قائمةً مؤكدةً من خلال المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa لتكون مرجعاً لجميع التطبيقات الحكومية الموثوقة.

ودعت عموم المستفيدين للتأكد من صحة وسلامة التطبيقات والحصول عليها من موقع الجهة الحكومية نفسها أو التدقيق في بيانات التطبيقات من صفحة المطور، مع وجوب الإبلاغ عن أية تطبيقات مزيفة ووهمية.

وتسعى هيئة الحكومة الرقمية كونها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها، للوصول إلى حكومة رقمية مبادرة واستباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية موثوقة ذات كفاءة عالية، لتساهم في تلبية احتياجات المستفيدين بكل أمان واعتمادية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتطوير أعمال المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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