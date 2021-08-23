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بالصور.. مدير تعليم الأفلاج يتفقد جاهزية المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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ضمن جهود الاستعداد للعام الدراسي الجديد وفق بروتوكولات الحماية من "كورونا"

بالصور.. مدير تعليم الأفلاج يتفقد جاهزية المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية

يواصل مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة جولاته الميدانية للوقوف يومياً على جاهزية مدارس المحافظة وتطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادًا لعام دراسي جديد عنوانه بداية جادة من أول يوم دراسي وفق خطة وزارة التعليم للاستعداد للعام الجديد ١٤٤٣هـ .

وينفذ "آل مغيرة" جولات تفقدية يومية على مدارس المحافظة بكافة مراحلها التعليمية؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات وانتظام العملية التعليمية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة لتفادي انتشار ، وتهيئة المدارس استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة بعد عام ونصف من رحلة التعليم عن بعد .

ووقف مدير التعليم صباح اليوم الاثنين على استعداد مدرسة ابتدائية زيد بن ثابت ومتوسطة الخالدية للتأكد من جاهزية الميدان التعليمي للعام الدراسي الجديد والاطلاع على كافة الاستعدادات الصحية اللازمة، والتأكد من الانتهاء من جميع أعمال التشغيل والصيانة واطلع "آل مغيرة"؛ خلال جولاته مطلع هذا الأسبوع والأسبوع المنصرم على سير العمل بمدارس المحافظة والوقوف على التجهيزات المدرسية والتقى بمدراء المدارس، واستمع عن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد والإجراءات الاحترازية المتبع تنفيذها والوقوف على تطبيقها .

بالصور.. مدير تعليم الأفلاج يتفقد جاهزية المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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