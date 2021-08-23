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"هتان": المعيار الوطني للتطوع يهدف إلى "مأسسة" العمل التطوعي

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"هتان": المعيار الوطني للتطوع يهدف إلى "مأسسة" العمل التطوعي "هتان": المعيار الوطني للتطوع يهدف إلى "مأسسة" العمل التطوعي
عبر تأسيس وحدات للإدارة وفق 9 مؤشرات تتضمن 42 ممارسة عملية تطبيقية لزيادة الفعالية

أوضح مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور:هتان توفيق، أن المعيار الوطني للتطوع، هو إحدى مبادرات المركز، ويهدف إلى مأسسة العمل التطوعي في القطاعين الحكومي وغير الربحي، عبر تأسيس وحدات لإدارة التطوع وفق 9 مؤشرات لزيادة فعالية إدارة التطوع، لافتا إلى أن تلك المؤشرات، تتضمن 42 ممارسة عملية تطبيقية.

وأضاف "هتان": قام (مركز التميز) بإعداد المعيار الوطني للتطوع، واعتمدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبناءً عليه تم البدء في تأسيس وحدات التطوع بالشراكة مع (الموارد البشرية)، حيث نستهدف العمل على تأسيس 290 وحدة تطوعية وفق المعيار الوطني للتطوع خلال 2021؛ بهدف تفعيل دور تلك القطاعات في تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع.

وتابع: تمر رحلة التأسيس بأربعة مراحل أساسية، هي: (التعرّف) وتهدف إلى تعرّف مستشار التأسيس على المؤسسة وواقعها، و(التهيئة والتحضير) وفيها يتعرّف المستشار على إدارة المؤسسة ويضع خطة لعملية التأسيس، و(البناء) وفيها يبدأ المستشار أنشطة البناء وفق ممارسات (المعيار الوطني)، والمرحلة الأخيرة هي: (التشغيل التجريبي) ويمارس فيها مدير التطوع أدواره المباشرة بإشراف المستشار؛ لضمان جودة التأسيس واستدامته، وذلك قبل إغلاق التأسيس.

وتطلع الدكتور "هتان" لمستقبل جديد في عالم التطوع، من خلال مشروع تأسيس وحدات التطوع، يشارك فيه كل أفراد المجتمع، أصحاب المهارة أو الحرفة أو من يتطلعون لزيادة قدراتهم وخبراتهم، لافتاً إلى أنه بذلك يستفيد وطننا الغالي من كل طاقات العطاء في المجتمع السعودي ويستثمرها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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