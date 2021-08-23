"تعليم مكة" تُوجّه بعدم التعاقد مع متعهدي المقاصف إلا بعد هذا الإجراء

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يأتي لقرب انطلاق العام الدراسي واستعدادًا لتطبيق سيناريوهات العودة حضوريًّا

وجّهت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، المدارس بعدم التعاقد مع متعهدي التغذية المدرسية (المقاصف)؛ إلا بعد التنسيق مع إدارة خدمات الطلاب واعتماد العمل بالعقد الموحد المُبلغ من قِبَل وزارة التعليم وإيقاف العمل بالعقود السابقة.

وشددت على عدم تمكين المتعهد أو المتعهدة من ممارسة العمل؛ إلا بعد التوثيق النهائي من الإدارة العامة للتعليم.

وأوضحت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن هذا التوجيه يأتي نظرًا لقرب انطلاق العام الدراسي واستعدادًا لتطبيق سيناريوهات العودة للمدارس حضوريًّا.