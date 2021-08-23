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مسؤول أمريكي: منظومة الدفاع تعترض عدة صواريخ أُطلقت على مطار كابول
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:32 صباحاً
رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل!
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:32 صباحاً
بعد "إيدا" وإغلاق مئات المنصات.. أسعار النفط ترتفع 1 %
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:32 صباحاً
"أيدا" يضرب بقوة.. لويزيانا أول ضحاياه ونيو أورليانز تغرق في الظلام
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:32 صباحاً
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:32 صباحاً
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:32 صباحاً
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:32 صباحاً
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:32 صباحاً
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:32 صباحاً
المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة
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الاثنين 30 أغسطس 2021 08:32 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى "الجيش-2021" للتقنيات العسكرية في ضواحي موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 23 أغسطس 2021 01:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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