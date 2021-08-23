محافظة الجيزة : رفع ٢٥٥ حاله إشغال للمحال والمقاهي بـ 3 أحياء

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قام حي الهرم بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع شرطه المرافق بالحي بشن حمله اشغالات علي المحلات المخالفه ورفع اشغالات الباعه الجائلين وازاله التعديات والاشغالات علي حرم الطريق وفض التجمعات لتسهيل الحركه المروريه للمواطنين وقد استهدفت الحملات شوارع الطالبيه فيصل - نبيل طه - اسامه ابو عميره وقد تم خلالها ازالة حالات الاشغالات المتنوعة للحفاظ علي المظهر العام ولتحقيق السيوله المروريه بالشوارع وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمه لردع وضبط المخالفين وتم ضبط ومصادره عدد ( ١٠٥ ) حاله اشغال متنوعه واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين بمتابعة من الاستاذ تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم .

كما قام حي الطالبية بحملة مسائيه علي شارع العريش ومتفرعاتة اسفرت عن رفع ٥٠ حاله اشغال بمتابعه من أشرف تامر رئيس حي الطالبية .

كما شن حي العمرانية حملة اشغالات مكبره علي شارع الشعب وشارع محمود سامي البارودي وشارع محمود الزاكي وشارع ناصر الثوره أسفرت عن رفع ١٠٠ حاله اشغال للمحال والمقاهي بمتابعه من السيد محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

كما قامت مدينة الحوامدية بتشميع ورشة حداده بشارع الرشاح بالشيخ عتمان وتم تحرير عدد ( ٣ ) محاضر اشغال طريق بمتابعه مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.