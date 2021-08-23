أبرز تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب (تفاصيل)

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قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن التعديلات الجديدة للائحة الداخلية لمجلس النواب سوف تطبق من دور الانعقاد القادم، وابرز هذه التعديلات ما يخص الوكيلان، حيث ان التعديلات اقرت بمنصب الوكيل الاول، دون منصب الوكيل الثاني، فلا يوجد منصب لائحي تحت مسمي «الوكيل الثاني»، حيث أن اللائحة ذكرت صراحة كلمة وكيل أول، وكلمة وكيل فقط دون تعبير«الوكيل الثاني».

وأضاف مدير المركز الوطني... أنه وطبقا لما قد اعلنه رئيس مجلس النواب، أن المستشار أحمد سعد الدين، قد فاز بمنصب وكيل أول مجلس النواب، بعد حصوله على 485 صوتًا، حيث فاز النائب محمد أبوالعينين بمنصب وكيل ثانٍ البرلمان، وذلك بعد حصوله على 412 صوتًا، مشيرا إلى ان تعديلات اللائحة الجديدة قد خصت الوكيل الاول ببعض الاختصاصات منها رئاسة الجلسة العامة رغم وجود رئيس مجلس النواب، وهي حالة اشتراك رئيس البرلمان في مناقشة مسألة معروضة.

كما اعطت تعديلات اللائحة الجديدة الحق لرئيس المجلس تفويض الوكيل الاول في بعض اختصاصاته وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس، تولى الوكيل الاول رئاسة الجلسات، وفى حالة غيابه تولي رئاسة الجلسات الوكيل، كما أقرت تعديلات اللائحة أسبقية الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس ولجانه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معا.