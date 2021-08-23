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على مدار ٣ أيام.. تطعيم العاملين بوزارة البيئة بلقاح كورونا

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على مدار ٣ أيام.. تطعيم العاملين بوزارة البيئة بلقاح كورونا على مدار ٣ أيام.. تطعيم العاملين بوزارة البيئة بلقاح كورونا

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في إطار حرص وزارة البيئة للحفاظ على صحة وسلامة عامليها، بدأت الوزارة من خلال لجنة من وزارة الصحة، الإثنين، بتطعيم العاملين بالوزارة وجهازيها شؤون البيئة وادارة تنظيم المخلفات لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تستمر الحملة على مدار ٣ أيام بمقر الوزارة.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في تصريحات صحفية، الإثنين، إن ذلك يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشار عدوى المستجد والحفاظ على سلامة الجميع.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بمتابعة كافة الترتيبات والتجهيزات بمقر الوزارة وانتظام سير عملية التطعيم والتى بدأت في التاسعة صباحًا لتسهيل إجراءات تطعيم العاملين بها واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر إلى الأطقم الطبية من أطباء وتمريض لدورهم الكبير في تقديم أوجه الدعم لوقاية المواطنين من فيروس كورونا وجهودهم في تقديم اللقاح للعاملين بالوزارة وجهازي شؤون البيئة وإدارة تنظيم المخلفات.

المصرى اليوم

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