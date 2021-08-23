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تحصين أكثر من 80 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية والوادي المتصدع» ببني سويف

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تحصين أكثر من 80 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية والوادي المتصدع» ببني سويف تحصين أكثر من 80 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية والوادي المتصدع» ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بتي سويف، الإثنين، انتظام سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطري، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه قد وصل إلى 80ألف و737 رأساً،بواقع: 71ألف و477من الأبقار و8643 من الجاموس،617 من الأغنام والماعز،فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية،مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا القطاع.

المصرى اليوم

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