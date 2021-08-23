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محافظ القاهرة: تسكين 10 أسر بعد إزالة تعارضات «شنزو آبي»

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محافظ القاهرة: تسكين 10 أسر بعد إزالة تعارضات «شنزو آبي» محافظ القاهرة: تسكين 10 أسر بعد إزالة تعارضات «شنزو آبي»

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تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الإثنين، جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشرقية وبدء أعمال حصر وإزالة لعدد من العقارات في محيط محور شينزو آبى داخل مدينة الأمل (الهجانة سابقا ) بحي شرق مدينة نصر، لتوسعة وخلق فراغات في محيط المحور.

أكد «عبدالعال» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تسكين الأسر في مدينة المحروسه ٢ بالسلام في شقق مفروشة ومجهزة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم أمس إزالة عدد ٣ عقارات، وتم تسكين عدد 10 أسر.

يذكر أن المحور يربط ما بين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائري مروراً بمدينة الأمل الهجانة، وجارى تنفيذه بكوادر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح بأن يطلق اسم رئيس الوزراء الياباني عليه في اشارة لعمق العلاقات التاريخية بين واليابان.

المصرى اليوم

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