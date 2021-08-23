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نائب يطالب بسرعة تطوير قناة السويس: لتعزيز تنافسيتها مبكرًا

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نائب يطالب بسرعة تطوير قناة السويس: لتعزيز تنافسيتها مبكرًا نائب يطالب بسرعة تطوير قناة السويس: لتعزيز تنافسيتها مبكرًا

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طالب الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب من ، الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحى وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية القناة مبكراً.

وأيد النائب في بيان أصدره، الإثنين، التكليفات الرئاسية للحكومة، بتركيز الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعظيم الفرص الاستثمارية بها وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، مع التركيز على ضغط مدد التنفيذ الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية، فضلًا عن إيلاء أهمية متزايدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في والصناعات المغذية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء، وتلبية احتياجات السوق المصرى في هذا الصدد.

وقال إن تنفيذ هذه التكليفات سيجعلها من أهم المناطق الاستثمارية والصناعية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا، ويجعلها مركز اقليمى للصناعات الاستراتيجية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتمع برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المشتركة بينهما فيما يخص تطوير المحور الاقتصادى للقناة«.

المصرى اليوم

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