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ارتباك في المنيا بعد قانون «السايس».. والمواطنون: نوع من النظام

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ارتباك في المنيا بعد قانون «السايس».. والمواطنون: نوع من النظام ارتباك في المنيا بعد قانون «السايس».. والمواطنون: نوع من النظام

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سادت أجواء من الارتباك بعد إقرار قانون السايس، في ربوع مراكز محافظة المنيا التسع، ووقف المواطنون ما بين مؤيد ومعارض.

وقال عدد من المواطنون،«ان اغلب السُياس بياخدوا فلوس بالفردة والبلطجة»، مؤكدين أن هذا القرار سيحدد قيمة مالية لوضع السيارة في الساحة، كما أن هذا القرار نوع من النظام والتحضر وسيمنع ظاهر الركن العشوائي وصف ثالث ورابع، وتكدس في الشوارع.

فيما قال عدد اخر من المواطنين، ان هؤلاء الذين يعملون بمهنة السايس، اجبروا عليها حتي لايقفون في طابور البطالة، وهم في حاجة لعمل وتعويض عن لقمة عيشهم .

المصرى اليوم

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