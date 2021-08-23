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تفاصيل أول اجتماع لمجلس أمناء جامعة للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور

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تفاصيل أول اجتماع لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور تفاصيل أول اجتماع لمجلس أمناء جامعة للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور

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عقد مجلس امناء جامعة للمعلوماتية أولى اجتماعاته حيث تم التأكيد على رئاسة المستشار عدلى منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق لمجلس أمناء الجامعة وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما وافق المجلس أيضا على اختيار المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية نائبا لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، وكذلك ترشيح الدكتورة ريم بهجت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيسا للجامعة.

وفى كلمته أكد المستشار عدلى منصور رئيس مجلس الامناء على أن التخطيط لإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية يمثل فكرا متقدما لما تضمه من تخصصات تمثل المستقبل وتتواكب مع الاتجاه العالمى لا سيما تخصص الذكاء الاصطناعى؛ موضحا أن مجلس أمناء الجامعة يضم خبرات كبيرة ستتعاون في سبيل انجاز العمل ووضع السياسة العامة للجامعة خاصة وأن الجامعة في طور التأسيس.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم دعما كبيرا لجامعة مصر للمعلوماتية وهو ما يعد تأكيدا على اهتمام الدولة بهذا النوع من التعليم المتقدم والذى يمثل استثمارا للمستقبل؛ مشيرا إلى سعي الجامعة لطفرة علمية كما أنها تضم كفاءات من داخل مصر ومن الخارج.

و قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الواسعة في مختلف التخصصات التي يتميز بها للسادة أعضاء المجلس بما يمثل أحد أكبر عوامل نجاح هذا الصرح الأكاديمى في تحقيق رؤيته نحو إثراء مجتمع المعلومات.

وأكد أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية يعد تجسيدا لرؤية الدولة بأن بناء القدرات بشكل يتواكب مع متطلبات العصر هو محور أساسي لبناء الانسان الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية.

وأوضح طلعت أن منهجية بناء الجامعة تضم عدة محاور؛ تتضمن توفير مجموعة من المناهج الأكاديمية التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديث وتمكن خريجي الجامعة من الشباب المصرى والعربي من المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والدولى، وعقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة ولها خبرات كبرى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة فضلا عن اتاحة فرص للشباب المصري للتعلم على النحو الذي يضاهى النظم في الجامعات العالمية وكذلك اتاحة الفرصة للطالب للدراسة في السنة الأخيرة في الخارج بمقر الجامعة بالولايات المتحدة.

وتضم الجامعة أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات في أكتوبر المقبل، كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع في مِنَح التفوق المقدمة للطلاب الجدد والتى تصل إلى ٥٠% بالإضافة إلى مِنَح كاملة لأوائل الثانوية العامة.

المصرى اليوم

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