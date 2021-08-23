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وسط حضور جماهيري كبير.. هلا رشدي تغني ألف ليلة وليلة في حفل محكى القلعة

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وسط حضور جماهيري كبير.. هلا رشدي تغني ألف ليلة وليلة في حفل محكى القلعة وسط حضور جماهيري كبير.. هلا رشدي تغني ألف ليلة وليلة في حفل محكى القلعة

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في حضور 4000 مشاهد من جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته 29 والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر قدم المغنى والملحن الشهير طارق العربى طرقان وابناءه محمد، ديما وتالا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى التحية لمصر وشعبها ثم اشعل مسرح المحكى مستحضرا ذكريات مجموعة من أشهر تترات وأغاني أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة وخلق حالة تفاعلية فريدة مع الحضور الذي طلب اعادة العديد من الاعمال اكثر من مرة مرددين كلماتها وظهر جليا رسوخها في الوجدان بعد ان شكلت جزء من شخصية ابناء اجيال العقود الثلاثة الماضية كان منها داي الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، أمي كم أهواها، أغنية عيد ميلاد عمو طارق، ريمي، بابار، الرمية الملتهبة، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق، كوكب ، كابتن ماجد، مدينة الصفصاف، هزيم الرعد، المحقق كونان، أبطال الديجيتال، باص المدرسة، ماوكلي، أسرار المحيط، دراغون بول، وان بيس وعهد الأصدقاء.

وسبقه جولة غنائية للمطربة الشابة هلا رشدى تضمنت كوكبة من اجمل مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة منها ابن ، ألف ليلة وليلة، على بالي
ان راح منك يا عين، اوقات يا دنيا، بحبك وحشتيني، كل يوم بيفوت ميدلي هلا، حلاوته حلاوته، قال جاني بعد يومين وعدوية.

المصرى اليوم

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