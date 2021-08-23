سقوط زعيم النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم

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كشفت ا لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ما تبلغ من أحد المواطنين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له "على غير الحقيقة" ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة