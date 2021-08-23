ضبط عاطل بحوزته 24 كيلو حشيش بالمرج

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى و24 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بالمرج.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة عقب تحصله عليها من المناطق الحدودية لمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء، وإتخاذه من الشقة سكنه بدائرة القسم مكاناً لتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وعثر بداخله على 24 كيلو جرام من الحشيش المخدر وبندقية خرطوش عيار ومبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من بعض الأشخاص بمحافظتى شمال سيناء، والإسماعيلية لا يمكنه الإرشاد عنهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.