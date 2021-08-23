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في محاور رئيسية وطرق فرعية.. أمانة مكة تواصل أعمال معالجة التشوه البصري

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في محاور رئيسية وطرق فرعية.. أمانة مكة تواصل أعمال معالجة التشوه البصري في محاور رئيسية وطرق فرعية.. أمانة مكة تواصل أعمال معالجة التشوه البصري
القويحص: نعمل وفق مخطط زمني لإحداث نقلة نوعية من شأنها أن تعزز الجاذبية

في محاور رئيسية وطرق فرعية.. أمانة مكة تواصل أعمال معالجة التشوه البصري

تَفَقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، أعمال معالجة التشوه البصري بالعاصمة المقدسة، التي تستهدف معالجة 6 محاور رئيسية بمداخل مكة المكرمة، و4 طرق دائرية، و21 طريقًا رئيسيًّا وفرعيًّا، برفقة الوكلاء وعدد من المسؤولين بالأمانة.

واطلع "القويحص" على خطة تحسين المشهد الحضري، وأبرز المحاور الرئيسية المتمثلة في معالجة حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، والنظافة العامة، وحواجز الحُفَر، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات الفرعية.. موجهًا برفع وتيرة العمل ومضاعفة تنفيذ أعمال الرصد من أجل تحقيق أهداف برنامج معالجة التشوه البصري، وإنفاذًا لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضح أن معالجة التشوه البصري للعاصمة المقدسة على رأس أولويات الأمانة، وتعد من إحدى مبادرات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030؛ مبينًا أن الأمانة تعمل وفق مخطط زمني محدد من أجل إحداث نقلة نوعية من شأنها أن تعزز الجاذبية البصرية للمنطقة، مع مراعاة الطبيعة والهوية العمرانية الخاصة التي تمتاز بها مكة المكرمة؛ مؤكدًا أن الهدف من الخطة هو معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والرقي بجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة واستدامة تحسين المشهد البصري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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