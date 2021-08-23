بانثيون تجري محادثات لتطوير المباني ثلاثية الأبعاد في الإمارات العربية المتحدة

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هناك طلب متزايد على بناء وحدات سكنية ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء العالم، تشجعه الفوائد التي توفرها التكنولوجيا.

في العام الماضي، بلغت قيمة الطباعة ثلاثية الأبعاد العالمية في سوق البناء 7 مليارات دولار ، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 91.5 في المائة حتى عام 2028 ، وفقًا لأحدث الأبحاث.

يُعزى الاعتماد المتزايد للتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد في تصميم وبناء مجموعة واسعة من مشاريع البناء بشكل أساسي إلى الدقة والجودة التي تقدمها ، إلى جانب كفاءات التكلفة التي توفرها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد الطباعة ثلاثية الأبعاد في المساهمة في حل مشكلة نقص المساكن ، وتوفير الإغاثة للمتضررين من الكوارث والكوارث وحتى معالجة نقص عمال البناء في بعض البلدان النامية.

يعتقد كالبيش كيناريوالا ، رئيس مجلس إدارة شركة بانثيون العقارية ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودبي على وجه الخصوص ، في وضع جيد لتكون رائدة في سوق البناء العالمي باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد. "لقد عززت الإمارة بنشاط الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال البناء ، مع هدف يسعى إلى إنشاء 25 في المائة من مبانيها باستخدام التكنولوجيا بحلول عام 2030 ، كجزء من تطلعاتها إلى أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ،" قالت.

وأضاف: "نحن نجري محادثات مع ثلاث شركات من الولايات المتحدة وأوروبا للحصول على مقترحاتهم لبناء طابق G + 10. علينا أن نتأكد من أن المشروع قابل للتطوير ، لأنه بدون هذا العامل ، فإن بناء مبنى واحد قائم بذاته سيجعله مكلفًا وغير قابل للتطبيق من الناحية التجارية ".

مع التشريعات الحديثة المعمول بها ، مثل مطالبة أولئك الذين يعتزمون المشاركة في الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتسجيل أولاً لدى البلدية ، تهدف دبي إلى تحسين الكفاءات في مشاريع البناء ، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية ، وتقليل النفايات ، وجذب الشركات الرائدة في للإمارة كجزء من خطة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز اعتماد التقنيات المتقدمة.