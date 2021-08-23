ضبط مخزن سلع استهلاكية مجهولة المصدر بالقليوبية

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القت مباحث التموين في القليوبية القبض على صاحب مخزن للسلع الغذائية يدار بدون ترخيص عثرا به على كميات من الارز والسكر والمكرونه وزيت الطعام وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات ويشتبة في عدم صلاحيتها للاستخدام الادمى وتم التحفظ على المخزن وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وردت معلومات لرئيس مباحث تموين القليوبية تفيد وجود مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص وبه سلع غير صالحة للاستخدام الادمى

تم عرض المعلومات على اللواء مدير أمن القليوبية فتم تشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين وتم ضبط صاحب المخزن وبالتفتيش عثرا به على 3٫2 طن أرز أبيض وسكر حر ومكرونة و720عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين