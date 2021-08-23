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بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث »: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث »: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1271 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى الجيزة تم ضبط 2٫5 طن لحوم مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وفى الإسكندرية تم ضبط 11٫5 طن دقيق بلدى معبأة داخل شكائر بها نقص في الأوزان، تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطحن تابع لإحدى شركات إنتاج الدقيق البلدى.

وفى القاهرة تم ضبط 63235 عبوة أدوية خاصة بعلاج القلب والضغط والسكر والمسكنات والفيتامينات وكريمات، داخل صيدلية داخلية بدون ترخيص بإحدى المستشفيات بدون ترخيص بحوزة المدير الطبى عن ذات المستشفى.

كما تم ضبط 2426 قطعة أدوات مكتبية ومدرسية بدون مستندات مجهولة المصدر و3000 قطعة قلم غير صالح للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مكتبة لتجارة بالإسكندرية.

وفى كفر الشيخ تم ضبط 4 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالكة محل لتجارة الأعلاف، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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