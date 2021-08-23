القصة الكاملة لحرق فنان جزائري.. كان يساعد في إخماد حرائق الغابات ولم يصدقوه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر ي مقطعًا مصورًا، يظهر دموع والد الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل، الذي قُتل ظلمًا للاشتباه في إضرامه حرائق الجزائر، بعد رؤيته جدارية له دشنها المتعاطفون مع ما وقع عليه من ظلم.

وأظهر المقطع والد جمال الذي بدا متأثرا عند كشف الستار عن صورة ابنه، حيث لم يتمكن من حبس دموعه، وانفجر بالبكاء، ولكن ما هي قصة هذا الشاب التونسي؟

يُذكر أن جمال بن إسماعيل كان فنانا يحب الموسيقى والرسم، وخلال الحرائق الأخيرة تطوع وقدم من مدينة مليانة إلى تيزي وزو من أجل المساعدة في إطفاء الحرائق، لكن جماهير غاضبة شاركت في قتله وحرق جثته ظلماً، بعدما افادت تصريحات حكومية بأن حرائق الغابات كانت « بفعل فاعل» في جريمة مازالت تفاصيلها تتكشف يوماً بعد يوم

وكان والد الشاب الجزائري قال في تصريحات سابقة إن ابنه ذهب متطوعا لمساعدة إخوانه، وإن أمه طلبت منه عدم الذهاب، لكنه أصر وقال لها إن لديه أصدقاء هناك عليه تعزيتهم في ما جرى ومساعدتهم في إخماد الحرائق.

وتسارعت الأحداث في قضية مقتل الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل الذي حرقت جثته ونكل بها للاشتباه به في إضرام الحرائق بولاية تيزي وزو، وكان التلفزيون الرسمي قد بث شهادات عدد من الموقوفين في القضية أحدهم اعترف بطعن الضحية.

واعترف البعض من الموقوفين بانتمائهم لحركة "الماك" التي تعتبرها الجزائر إرهابية، كما اعترف آخر بإضرام النار في جسد القتيل.

وكشفت عملية توقيف 25 شخصا من المشتبه بهم، في اغتيال جمال بن إسماعيل، عن حقائق جديدة مفزعة بخصوص تورط التنظيم الإرهابي "الماك" في العملية، كما كشف عنه بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

كشفت الشرطة الجزائرية، الثلاثاء، أن التحقيق في قضية قتل وحرق والتنكيل بجثة الشاب جمال بن سماعيل بمدينة نايث إراثن بولاية تيزي وزو الأسبوع الماضي، تقف وراءها شبكة مختصة في الإجرام ومصنفة منظمة إرهابية، كانت وراء المخطط الشنيع، وذلك باعترافات عناصرها الموقوفين، بحسب ما أفاد مراسل "العربية".

وأوقفت الشرطة الجزائرية 25 شخصا آخرين كانوا في حالة فرار على مستوى عدة ولايات من الوطن، ما يرفع إجمالي الموقوفين المتورطين في القضية إلى 61 مشتبها فيه، لهم المسؤولية بدرجات مختلفة في قتل وحرق وتنكيل جثة، وتحطيم أملاك وانتهاك حرمة مقر أمني.

وبحسب بيان للشرطة، فإن التحريات مكّنت من استرجاع الهاتف المحمول الخاص بالضحية، حيث تمكّن المحققون (من خلال فحص الهاتف) من "اكتشاف حقائق مذهلة حول الأسباب الحقيقية لقتل الشاب جمال بن سماعيل، والتي ستفصح عنها العدالة لاحقاً، نظرا لسرية التحقيق".

والأربعاء الماضي، أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عددا كبيرا من المواطنين وهم يقومون بحرق شخص اشتبهوا في قيامه بإضرام النيران بالغابات التي أدت إلى مقتل نحو 69 مواطنا، بينهم 28 عسكريا.

وانتشر وسم "العدالة لجمال بن سماعيل" بشكل واسع على صفحات الجزائريين في فيسبوك وفي العديد من منصات التواصل الاجتماعي.