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بيراميدز يجدد مفاوضاته مع أحمد سامى لخلافة تاكيس

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بيراميدز يجدد مفاوضاته مع أحمد سامى لخلافة تاكيس بيراميدز يجدد مفاوضاته مع أحمد سامى لخلافة تاكيس

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جدد مسؤولو نادى بيراميدز مفاوضاتهم مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى سموحة لتولى تدريب الفريق بدلا من تاكيس جونياس الذى حقق نتائج متواضعة من وجهة نظر مسؤولى النادي.

وكان بيراميدز دخل فى مفاوضات مع سامي منذ فترة الا أن تمسك سموحة بالمدير الفني حال دون تولى تدريب الفريق لتتجدد مرة أخرى بعد النتائج المميزة الذى حققها أحمد سامي مع سموحة فى بطولة الدوري.

ياتى التفاوض مع أحمد سامي بعدما توقفت المفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى نظرًا لاقترابه من تجديد تعاقده مع الدراويش.

المصرى اليوم

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