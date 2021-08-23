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مانشستر سيتي يكشف عن تماثيل نجومه السابقين قبل مباراة أرسنال

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مانشستر سيتي يكشف عن تماثيل نجومه السابقين قبل مباراة أرسنال مانشستر سيتي يكشف عن تماثيل نجومه السابقين قبل مباراة أرسنال

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قال مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، إنه سيكشف عن تمثالين أقيما تكريما للاعبيه السابقين ديفيد سيلفا وفينسن كومباني خارج ملعب الاتحاد قبل مباراته السبت المقبل أمام ضيفه أرسنال.

وكان لاعب الوسط الإسباني سيلفا غادر سيتي في العام الماضي بعد أن ساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات والتتويج بلقب كأس انجلترا مرتين وحاليا يلعب مع ريال سوسيداد الإسباني.

أما القائد السابق البلجيكي كومباني فغادر في 2019 بعد أن أمضى 11 عاما في صفوف النادي وهو يشرف حاليا على تدريب أندرلخت البلجيكي.

وقال سيتي إنه سيكشف عن تمثال آخر تكريما لهدافه التاريخي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في 2022، وغادر أغويرو سيتي في نهاية الموسم الماضي للانضمام إلى برشلونة بعد أن أمضى 10 أعوام معه.

وأضاف بطل انجلترا في بيان إن قرار تكريم اللاعبين الثلاثة أتخذ تقديرا لإسهاماتهم المتميزة خلال وجودهم مع النادي.

المصرى اليوم

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