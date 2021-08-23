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خالد الغندور: خسارة الدوري بالنسبة للأهلي «مؤامرة»..والبطولة المحلية أقوى من أفريقيا 200 مرة

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خالد الغندور: خسارة الدوري بالنسبة للأهلي «مؤامرة»..والبطولة المحلية أقوى من أفريقيا 200 مرة خالد الغندور: خسارة الدوري بالنسبة للأهلي «مؤامرة»..والبطولة المحلية أقوى من أفريقيا 200 مرة

يرى الإعلامي خالد الغندور، نجم الفريق الأول لكرة القدم نادي الأسبق، أن النادي الأهلي لا يعترف بخسارته بطولة الدوري الممتاز.

ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" غلاف مجلة الأهلي عقب خسارة الدوري عام 2015، وعقب مباراة طلائع الجيش، معلقًا :"لما حصلنا علي الدوري ٢٠١٥ كان المانشيت كده (تحكيم فاجر) و لما قربنا ان شاء الله نحصل علي الدوري هذا الموسم، كان المانشيت كده (هدف صحيح ملغي وضربة جزاء ليكتمل سيناريو دوري شيلونجو)!! يعني ٢ دوري اخر ١٦ سنة لو حصلنا عليه هذا الموسم و في الاخر لازم تكون خسارة الدوري بالنسبة للأهلي مش كورة و لا أداء لازم يكون فيه مؤامرة عليهم".

وأضاف: "و لما يفوز ١٣ مرة بالدوري يبقي عشان الأداء واللعب والإدارة الناجحة، أه نسيت فاكرين ماتش الطلائع مع الاهلي موسم ٢٠٠٩ والماتش الفاصل مع الاسماعيلي ولا ده ممكن زي القاضية ممكن، علي العموم أيام قليلة ونتكلم مع بعض عن القاضية ممكن بإذن الله".

وأشار :"الدوري المصري أقوى ٢٠٠ مرة من دوري ابطال أفريقيا وليس أهم والسبب معروف نحن نلعب مع فرق ودوريات ضعيفة في أفريقيا لا تمتلك لاعبين دوليين في المنتخبات الا مثل وتونس و حتي المغرب والجزائر كل لاعبيهم محترفين في أوروبا"

المصرى اليوم

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