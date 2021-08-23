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14.49 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو 2021

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14.49 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو 2021 14.49 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو 2021

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أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، اليوم، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2021.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .

بولغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 117.80 خلال شهر يونيو 2021 (أولـي) مقابل 102.89 خلال شهر مايو 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 14.49٪.

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 368.63 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 325.56 بارتفــاع قدره 13.23 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 124.55 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 90.55 بارتفاع قدره 37.54٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق في ظل تداعيات ازمه كورونا.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 201.01 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 239.54 بانخفاض قدره 16.08٪ وذلك يرجع إلى حالة السوق.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 67.03 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 67.89 بنسبة انخفاض قدرها 1.26% وذلك يرجع إلى حالة السوق وقوانين البناء .

المصرى اليوم

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