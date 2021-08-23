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الأوبرا تفتح أبوابها لضم أطفال لفريق الكورال.. تعرف على الشروط

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الأوبرا تفتح أبوابها لضم أطفال لفريق الكورال.. تعرف على الشروط الأوبرا تفتح أبوابها لضم أطفال لفريق الكورال.. تعرف على الشروط

لاقتراحات اماكن الخروج

تعلن دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ضمن خطة الهادفة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين وخلق جيل جديد قادر على حفظ الهوية الفنية عن اجراء اختبار لضم عدد من الاصوات الواعدة من الجنسين ممن تتراوح اعمارهم بين اربعة وحتى خمسة عشر عاما وذلك في العاشرة صباح يومى 31 اغسطس والاول من سبتمبر بالمبنى الإداري الجديد وعلى الراغبين في التقدم إرسال الإسم وتاريخ الميلاد على تطبيق واتس اب للرقم التالى 01000831984 في موعد غايته 29 اغسطس.

جدير بالذكر ان كورال أطفال الأوبرا تأسس عام 1989تحت إشراف الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى ليكون نواة لتخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين ولتحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية منها الارتقاء بالمستوى الفني والثقافي وتنمية الحس القومي لدي الأطفال وشهد ميلاد مجموعة من نجوم الغناء في كما شارك في العديد من العروض التي نظمتها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة.

المصرى اليوم

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