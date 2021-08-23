تدريب مسؤولي الجمعيات الزراعية بالوادي الجديد على خدمات كارت الفلاح الذكي

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أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، ان الفترة الحالية تشهد تدريب مسؤولين الحيازات بالجمعيات الزراعية من جانب المسؤولين بإحدى الشركات المنفذة لمنظومة كارت الفلاح الذكى الذي سيطبق في الجميعات الزراعية بالمحافظة لصرف الأسمدة وجميع المعاملات الخاصة بالخدمات الزراعية التي تقدم للمزارعين .

وقال، يتم تدريب المهندسين والمشرفين الزراعيين بالجمعيات الزراعية على كيفية تسجيل إستمارات الحيازة الزراعية

وادخال بيانات الإستمارات مباشرة على التابلت من خلال التابلت الخاص بكل جمعية، كذلك تدريب مسئولي الادارة على الصلاحيات الجديدة، ويستمرالتدريب حتى يشمل جميع العاملين بالجمعيات الزراعية لضمان تطبيق المنظومة دون أي عوائق واستمرار توفير الخدمات الزراعية للفلاحين .

مشيراً إلى توافر الكارت الذكى بأفرع البنك الزراعى المصرى بمدن وقرى المحافظة ولابد من حصول المزارعين اصحاب الحيازات الزراعية على الكارت الذكى وتفعيله، وذلك لبدء صرف الاسمده في الموسم الشتوي القادم بكارت الفلاح الذكى .