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وزيرة التضامن: إنشاء عدد 2 حضانة بكل قرية ضمن «حياة كريمة»

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وزيرة التضامن: إنشاء عدد 2 حضانة بكل قرية ضمن «حياة كريمة» وزيرة التضامن: إنشاء عدد 2 حضانة بكل قرية ضمن «حياة كريمة»

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انه سيتم انشاء حضانات في كافة القرى ضمن مبادرة«حياة كريمة» قائلة «مش هنسيب ولا قرية مفيهاش حضانة» حيث سيتم انشاء عدد ٢ حضانة بكل قرية في القرى المستهدفة من حياة كريمة .

جاء ذلك خلال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحضور ايمن عبدالموجود مساعد الوزيرة لشؤون الجمعيات والمجتمع المدنى

ويأتى ذلك في الوقت الذي شددت فيه وزارة التضامن الاجتماعى على ضرورة التزام أصحاب الحضانات بالاشتراطات الخاصة بإعادة فتح الحضانات وهى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة الأطفال منها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وأن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا ومنع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا كما يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة.

المصرى اليوم

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