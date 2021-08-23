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نائب يطالب ووزير السياحة بالترويج عالميا لـ«الساحل الشمالى»: لها مستقبل

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نائب يطالب الحكومة ووزير السياحة بالترويج عالميا لـ«الساحل الشمالى»: لها مستقبل نائب يطالب ووزير السياحة بالترويج عالميا لـ«الساحل الشمالى»: لها مستقبل

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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار ا، بالاسراع في وضع خطة شاملة للترويج للمقصد السياحي المصري داخليا ودوليا لمنطقة الساحل الشمالى.

وقال «زين» في بيان له اصدره اليوم الاثنين إن منطقة الساحل الشمالى من الاسكندرية حتى السلوم بصفة عامة ومدينة العلمين الجديدة بصفة خاصة اصبحت من اهم المناطق السياحية داخل بعد المشروعات القومية العملاقة التي اطلقها الرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة داخل هذه المنطقة الساحرة التي اصبحت تتميز بمنتجات وأنشطة ومنتجعات سياحية متنوعة ومتميزة .

و اضاف أن منطقة الساحل الشمالى شهدت خلال الشهور القليلة الماضية إقبالاً كبيراً وغير مسبوق من المصريين والسائحين خاصة الأشقاء العرب خلال الموسم السياحي الصيفى مؤكداً أن ذلك الامر يتطلب وضع الساحل الشمالى على خريطة السياحة لجذب السياحة العربية والاجنبية لهذه المنطقة المهمة والتى سيكون لها مستقبل باهر في المجال السياحى

المصرى اليوم

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