طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغبات الالتحاق بجامعة المنيا

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واصل لليوم الثالث على التوالي، طلاب الثانوية العامة في المنيا، تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات ، ضمن المرحلة الأولى للتنسيق، بحد أدنى 88.41% للشعبة العلمية «علوم»، و80% علمى «رياضيات»، و65.73% للشعبة الأدبية.

واعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تخصيص معملين لتسجيل رغبات الطلاب، بالإضافة إلى مراكز خدمات الانترنت الخارجية، والتليفونات وأجهزة المحمول للطلاب وأسرهم .

فيما واصل لليوم الثاني على التوالي، طلاب تسجيل تظلماتهم من نتيجة امتحانات الثانوية العامة، على الرابط التي خصصته وزارة التربية والتعليم بالمجان والذي يستمر العمل به حتى 13 سبتمبر المقبل.