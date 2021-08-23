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طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغبات الالتحاق بجامعة المنيا

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طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغبات الالتحاق بجامعة المنيا طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغبات الالتحاق بجامعة المنيا

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واصل لليوم الثالث على التوالي، طلاب الثانوية العامة في المنيا، تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات ، ضمن المرحلة الأولى للتنسيق، بحد أدنى 88.41% للشعبة العلمية «علوم»، و80% علمى «رياضيات»، و65.73% للشعبة الأدبية.

واعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تخصيص معملين لتسجيل رغبات الطلاب، بالإضافة إلى مراكز خدمات الانترنت الخارجية، والتليفونات وأجهزة المحمول للطلاب وأسرهم .

فيما واصل لليوم الثاني على التوالي، طلاب تسجيل تظلماتهم من نتيجة امتحانات الثانوية العامة، على الرابط التي خصصته وزارة التربية والتعليم بالمجان والذي يستمر العمل به حتى 13 سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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